Musik : Geld für Musikinstrumente aus Sonderprogramm

Mit einem Sonderförderprogramm für kulturelle Investitionen will das Land Musikschulen und Vereinen beim Kauf von Musikinstrumenten unter die Arme greifen. Außerdem soll es Geld für die Digitalisierung, für die Ausstattung von Kinder- und Jugendkunstschulen sowie für die Anschaffung von Veranstaltungszelten sowie Bühnen- und Tontechnik für Kultur unter freiem Himmel geben. Bis zum 1. Oktober könnten Anträge beim Bildungsministerium gestellt werden, teilte ein Ministeriumssprecher am Freitag in Schwerin mit.

von dpa

07. September 2018, 11:17 Uhr

Das Programm umfasst den Angaben zufolge 500 000 Euro, die aus dem Landeshaushalt stammen. Die Empfehlungen für die Förderschwerpunkte stammten vom Landeskulturrat. «Für das vergangene Jahr hatten wir erstmals Sonderförderprogramme aufgelegt», sagte Ministerin Birgit Hesse (SPD). «Bei den Kulturschaffenden kam das gut an, weil für notwendige Investitionen oft das Geld fehlt.»