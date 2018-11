Wirtschaft : Geld für Digitalisierung in kleinen und mittleren Firmen

Das Land fördert die Digitalisierung in kleinen und mittleren Unternehmen. Mit der neuen «DigiTrans-Richtlinie» können Unternehmen mit bis zu 250 Beschäftigten oder einer Jahresbilanzsumme von maximal 50 Millionen Euro Zuschüsse bekommen, wie das zuständige Energieministerium am Freitag in Schwerin mitteilte. Sie könnten für den Aufbau neuer, digitaler Geschäftsmodelle oder für die Umstellung von analogen auf digitale Prozesse gewährt werden. Auch Investitionen in die IT-Sicherheit und den Datenschutz seien förderbar.

von dpa

23. November 2018, 12:37 Uhr

«Mit der Richtlinie greifen wir nicht nur dem digitalen Start-up unter die Arme», sagte Minister Christian Pegel (SPD). Auch den bereits bestehenden Betrieben solle bei der Digitalisierung ihrer Geschäftsprozesse geholfen werden - etwa mit Zuschüssen zu Maschinen und Anlagen, die einen Teil des Fertigungsprozesses übernehmen und diesen damit erleichtern, verkürzen oder die Kosten verringern. Die Fördersätze betragen den Angaben zufolge bis zu 50 Prozent. Die Anschaffung von Standardsoft- und -hardware werde allerdings nicht unterstützt, hieß es.