Freizeit : Geld für Asbestbeseitigung in Laubenkolonien

Schwerin (dpa/mv) - Kleingartenvereine in Mecklenburg-Vorpommern können bei der Beseitigung von Asbestaltlasten auf finanzielle Hilfe des Landes rechnen. Bis 2021 würden jährlich 50 000 Euro dafür bereitgestellt, kündigte der Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion, Thomas Krüger, am Mittwoch in Schwerin an. Das Geld stamme aus dem Strategiefonds des Landes, der sich aus Haushaltsüberschüssen speist.