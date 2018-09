Wohnungspolitik : Geld für Abriss von 700 leerstehenden Wohnungen

von dpa

06. September 2018, 12:19 Uhr

Wohnungsmangel und Leerstand liegen mitunter nicht weit auseinander: Während in Rostock und Greifswald ab Oktober die Mietpreisbremse gilt, werden in 15 Städten des Landes in diesem Jahr 700 leerstehende Wohnungen mit finanzieller Hilfe von Land und Bund abgerissen. Wie das Infrastrukturministerium in Schwerin am Donnerstag mitteilte, sind es allein in Neustrelitz 122 Wohnungen, in Tessin 134, in Tutow 88, in Torgelow 70 und in Malchin 68. Der Rückbau werde mit fast 2,4 Millionen Euro aus Städtebaufördermitteln unterstützt. Seit Beginn des Programms Stadtumbau Ost im Jahr 2002 seien in MV mit 106 Millionen Euro Finanzhilfen bereits rund 29 400 Wohnungen zurückgebaut worden.