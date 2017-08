Finanzen : Geld aus Vorpommern-Fonds für Imker-Dauerausstellung

Das erste Geld aus dem Vorpommern-Fonds der Landesregierung fließt in eine Imkerei-Dauerausstellung und die Sanierung eines historischen Schweinestalls im vorpommerschen Stolpe bei Anklam. Vorpommern-Staatssekretär Patrick Dahlemann (SPD) übergab am Montag den Zuwendungsbescheid über 25 650 Euro an den Bürgermeister der Gemeinde, Marcel Falk. Das Vorhaben passe sehr gut zu den Zielen der Landesregierung zur Stärkung Vorpommerns, sagte Dahlemann. Die Ausstellung richte sich an Einheimische und Gäste gleichermaßen und werde die Bedeutung der Bienen für unser Ökosystem stärker in das gesellschaftliche Bewusstsein rücken.