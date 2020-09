Regierung : Gegenwind: Caffiers Initiative zur Vorratsdatenspeicherung

Der Vorstoß von Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Lorenz Caffier (CDU) für eine erweiterte Vorratsdatenspeicherung im Kampf gegen Kinderpornografie und extremistische Straftaten findet im Bundesrat ein geteiltes Echo. Während der in der Vorwoche eingebrachte Entschließungsantrag im Rechts- und im Innenausschuss der Länderkammer eine Mehrheit gefunden habe, sei er nun im Familienausschuss abgelehnt worden, teilte Caffier am Freitag mit und äußerte sein Unverständnis. «Dass ausgerechnet ein Familienausschuss, dem es doch vorrangig um den Schutz der Kinder gehen muss, so votiert, hätte ich nicht erwartet», erklärte Caffier. Er sei mehr als enttäuscht.

von dpa

25. September 2020, 16:47 Uhr