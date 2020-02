Statistik : Gegen den Bundestrend: Zahl der Verkehrstoten steigt in MV

Entgegen dem Bundestrend ist die Zahl der Verkehrstoten 2019 in Mecklenburg-Vorpommern wieder gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden unter Berufung auf vorläufige Zahlen mitteilte, kamen im vorigen Jahr auf den Straßen im Nordosten 89 Menschen ums Leben, drei mehr als im Jahr 2018. Damit war Mecklenburg-Vorpommern eines von nur drei Bundesländern mit gestiegenen Opferzahlen.

von dpa

27. Februar 2020, 12:11 Uhr

In ganz Deutschland gab es 3059 Verkehrstote. Das waren 6,6 Prozent weniger als 2019 und die niedrigste Zahl seit Beginn der statistischen Erhebungen vor mehr als 60 Jahren. Die Polizei erfasste 2019 in Deutschland rund 387 000 Unfälle mit Verletzten und Toten, 3,1 Prozent weniger als 2018. Mecklenburg-Vorpommern lag mit einem Rückgang um 2,9 Prozent auf 6900 Unfälle mit Personenschaden im Bundestrend.