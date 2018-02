Verkehr : Gegen Bäume geprallt: drei tödliche Unfälle am Sonntag

Schwere Verkehrsunfälle passieren nahezu täglich auf Deutschlands Straßen. In Mecklenburg-Vorpommern aber gab es am Sonntag ungewöhnlich viele Verkehrstote. Die Unfälle liefen alle ähnlich ab.

von dpa

19. Februar 2018, 05:48 Uhr

Drei Mal binnen eines Tages sind in Mecklenburg-Vorpommern Autoinsassen tödlich verunglückt, weil die Fahrzeuge gegen Bäume prallten. Drei weitere Menschen wurden bei den Unfällen am Sonntag schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Die Unfallursache war in allen Fällen zunächst unklar.

Im Kreis Nordwestmecklenburg starb eine 64-Jährige, weil der 34 Jahre alte Autofahrer auf der Bundesstraße 208 bei Goddin gegen einen Straßenbaum auf der rechten Fahrbahnseite prallte. Drei weitere Autoinsassen wurden schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Ein ein Jahr altes Kleinkind musste wiederbelebt werden und kam in eine Klinik. Der Fahrer und die 34 Jahre alte Beifahrerin kamen mit schweren Verletzungen ebenfalls in eine Klinik.

Auf der Kreisstraße zwischen Torgelow und Liepgarten (Kreis Vorpommern-Greifswald) starb ein 21 Jahre alter Autofahrer. Auch er kam am Sonntagmittag mit seinem Wagen auf Höhe der Ortschaft Herrenkamp von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Der Wagen wurden auseinander- und der Fahrer aus dem Fahrzeug heraus gerissen. Der Schwerverletzte erlag im Rettungshubschrauber auf dem Weg ins Krankenhaus seinen Verletzungen.

Bei Woldegk (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) fuhr eine 32-Jährige mit dem Auto frontal gegen einen Baum und wurde tödlich verletzt. Sie sei noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen erlegen, teilte die Polizei mit.