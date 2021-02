Agrar : Geflügelpest: Tiere getötet und auch Beschränkungen

Nach dem erneuten Ausbruch der Geflügelpest an der Mecklenburgischen Seenplatte gelten strenge Handelsbeschränkungen für mehr als 400 Tierhalter, auch im Norden von Brandenburg.

Eldetal | Darauf hat der Leiter des Kreisveterinäramtes, Guntram Wagner, am Mittwoch hingewiesen. Die Viruskrankheit war am Dienstag bei einem privaten Geflügelhalter in Wredenhagen ausgebrochen. Die 38 Hühner und Gänse, von denen bereits zehn Tiere der Tierseuch...

