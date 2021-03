Agrar : Geflügelpest in Mastbetrieb: 31 000 Tiere getötet

Nach dem Ausbruch der Geflügelpest sind in einem Putenmastbetrieb in Moltenow (Landkreis Rostock) alle 31 000 Tiere getötet und entsorgt worden.

Jürgenshagen | Wie ein Sprecher des Landkreises sagte, wurde die Stallberäumung am Montag beendet. Nun liefen weitere Seuchenschutzmaßnahmen. In dem Betrieb bei Bützow waren mehrere Tiere mit dem hochansteckenden Geflügelpestvirus H5N8 befallen. Daraufhin hatte der Kreis den Bestand am Samstag gesperrt und im Umkreis einen drei Kilometer im Radius großen Sperrbezirk...

