Agrar : Geflügelpest-Ausbruch in Vorpommern-Rügen: 230 Tiere getötet

Nach einem neuerlichen Ausbruch der Geflügelpest im Landkreis Vorpommern-Rügen sind rund 230 Tiere einer privaten Haltung getötet worden.

Bergen auf Rügen | Es handele sich dabei zum größten Teil um Hühner, aber auch Enten und Gänse, sagte eine Sprecherin des Landkreises am Montag. Der Landkreis hatte zuvor in einer Mitteilung über den Ausbruch in der Nähe von Bergen auf Rügen informiert. Um die Stadt wurde eine Sperrbezirk sowie ein Beobachtungsgebiet im Umkreis von drei beziehungsweise zehn Kilometern f...

