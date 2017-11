Notfälle : Gefangener stirbt in Bützower Gefängnis

von dpa

erstellt am 02.Nov.2017 | 17:01 Uhr

Ein 29-jähriger Strafgefangener ist am Mittwoch in der Justizvollzugsanstalt Bützow (Landkreis Rostock) tot aufgefunden worden. Wie das Justizministerium am Donnerstag mitteilte, hatten Vollzugsbedienstete den Mann auf seinem Bett liegend vorgefunden. Ein Notarzt habe nur noch den Tod feststellen können. Hinweise auf Fremdeinwirkung oder Suizid gebe es bislang nicht. Wie bei Todesfällen in Gefängnissen üblich, sei die Obduktion angeordnet worden. Der Mann war laut Ministerium erst seit dem 6. Oktober in Haft und sollte eine fünfjährige Reststrafe wegen Freiheitsberaubung und besonders schweren Raubes verbüßen.