Kriminalität : Gefälschtes Schülerticket: Denkfehler entlarvt 18-Jährigen

von dpa

05. Februar 2018, 15:26 Uhr

Ein 18-Jähriger ist in Güstrow (Landkreis Rostock) bei einer Fahrscheinkontrolle mit einem gefälschten Schülerticket erwischt worden. Wie die Bundespolizei am Montag mitteilte, zeigte der 18-Jährige am Freitagabend vor Betreten der S-Bahn einen Schülerfahrausweis vor. Schnell fiel dem Kontrolleur auf, dass das Gültigkeitsdatum um einen Monat auf den 29. Februar verlängert wurde. Der junge Mann und mutmaßliche Fälscher hatte wohl nicht bedacht, dass es in diesem Jahr den 29. Februar nicht geben wird. Den 18-Jährigen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung.