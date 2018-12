Unfälle : Gefährliche «Übung»: 24-Jährige fährt Auto in Möbelhaus

von dpa

02. Dezember 2018, 18:37 Uhr

Die Fahrübungen einer Autofahrerin auf dem Parkplatz eines Möbelhauses in Rostock sind gründlich danebengegangen. Wie eine Polizeisprecherin sagte, war die 24 Jahre alte Frau am Sonntag mit dem Auto eines Bekannten durch eine Wand in das skandinavische Möbelhaus hineingefahren, das geschlossen hatte. Der ausgelöste Alarm sorgte dafür, dass Wachschutz und Polizei schnell dort waren und die Verursacherin und ihren 36 Jahre alten Beifahrer und Bekannten fanden. Die Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Schaden am Auto wurde auf rund 5000 Euro geschätzt, der Schaden am Möbelhaus sei noch unklar.