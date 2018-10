Kriminalität : Gefährliche Falle: Draht über Radweg gespannt

von dpa

10. Oktober 2018, 18:20 Uhr

Unbekannte haben in der Mecklenburgischen Schweiz eine gefährliche Falle für Radfahrer installiert. Wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch erklärte, wurde über einen Radweg bei Neukalen ein Draht gespannt. Ein 45 Jahre alter Radfahrer habe den Draht in 1,30 Metern Höhe nicht erkannt und sei am Dienstag dagegen gefahren. Zum Glück riss der zwischen einer Laterne und einem Baum gespannte Metalldraht, ohne dem Mann Schaden zuzufügen. Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.