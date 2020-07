Religion : Gedenken an Landesrabbiner William Wolff in Schwerin

Etwa 150 Menschen haben am Freitag in Schwerin mit einer Andacht Abschied vom langjährigen Landesrabbiner William Wolff genommen, der am Mittwoch im Alter von 93 Jahren in England gestorben war. Mehrere Redner würdigten dessen Leistungen beim Aufbau der Jüdischen Gemeinden in Mecklenburg-Vorpommern, den Einsatz für den interreligösen Austausch und erinnerten an seine gewinnende Art. «Sein ehrliches, erfrischendes Lachen klingt uns allen noch in den Ohren. Die Erinnerung an ihn bleibt damit, sie bleibt für immer», sagte Justizministerin Katy Hoffmeister (CDU).

von dpa

10. Juli 2020, 16:10 Uhr