Geschichte : Gedenken an Kriegsende und KZ-Befreiung in MV

Aufgrund der Corona-Pandemie müssen die Gedenkveranstaltungen zum Ende des Zweiten Weltkriegs vor 75 Jahren klein ausfallen. Neubrandenburg erinnerte am Mittwoch an seine Befreiung, die auch die Zerstörung der Stadt bedeutete.

von dpa

29. April 2020, 16:13 Uhr

Mit einem coronabedingt sehr kleinen Gedenken mit nur fünf Teilnehmern und einer Kranzniederlegung hat Neubrandenburg am Mittwoch an die Einnahme der Stadt durch die Rote Armee vor 75 Jahren erinnert. Damit endete für Neubrandenburg der Zweite Weltkrieg. Das Gedenken war der Auftakt zu den Feierlichkeiten anlässlich des Endes des Zweiten Weltkriegs 1945 in Mecklenburg-Vorpommern in den nächsten Tagen.

Am 29. April 1945 hatten sowjetische Truppen das von der Wehrmacht verteidigte Neubrandenburg eingenommen. Dabei geriet die Stadt in Brand. Rund 80 Prozent der Häuser im historischen Zentrum wurden zerstört, wie Oberbürgermeister Silvio Witt (parteilos) in seiner Gedenkrede sagte. «Das Feuer nahm vor allem Kulturgüter, Kunst, Geschichte, Stadtstolz und nicht zuletzt Menschenleben.»

Noch heute werde darüber diskutiert, welche Ereignisse sich tatsächlich am 29. und 30. April beim Einrücken der Roten Armee ereigneten. «Doch es ist und bleibt angebracht, von einem Tag der Befreiung zu sprechen», sagte Witt und verwies auf den früheren Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker, der gesagt hatte: «Der 8. Mai war ein Tag der Befreiung. Er hat uns alle befreit von dem menschenverachtenden System der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft.»

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) will am Samstag (2. Mai) in Wöbbelin (Landkreis Ludwigslust-Parchim) an die mehr als 1000 Opfer des KZ-Außenlagers erinnern, das kurz vor Kriegsende für zehn Wochen dort existierte. Am 2. Mai 1945 wurde es von US-Truppen befreit. Ursprünglich sollte mit einer größeren Gedenkveranstaltung an das Leiden der Opfer und die Befreiung des Lagers erinnert werden, hieß es aus der Staatskanzlei. Dies sei aufgrund der Beschränkungen durch das Coronavirus aber nicht möglich. Schwesig werde gemeinsam mit Landrat Stefan Sternberg (SPD) und einigen wenigen weiteren Teilnehmern Kränze an der Gedenkstätte niederlegen.

Die Linke will in den kommenden Tagen an zahlreichen Orten das Gedenken pflegen. Allein im Landkreis Ludwigslust-Parchim sind vom 1. bis 8. Mai zehn Kranzniederlegungen angekündigt, darunter in Hagenow, Neustadt-Glewe und Parchim. Diese fänden wegen der Corona-Krise mit jeweils maximal vier Teilnehmern statt, hieß es vom Kreisverband.

Die Landesbischöfin der Nordkirche, Kristina Kühnbaum-Schmidt, rief anlässlich des Jubiläums des Kriegsendes dazu auf, sich aktiv für Frieden, Solidarität und Versöhnung in Europa einzusetzen. In den Gottesdiensten an den kommenden beiden Sonntagen soll das Thema besonders in den Blick genommen werden.

Hintergrund ist die in vielen europäischen Ländern vom 2. bis 10. Mai begangene Europawoche, in deren Verlauf in diesem Jahr auch an das Ende des Zweiten Weltkrieges vor 75 Jahren erinnert wird. «Nach zwei Weltkriegen mit ihrem Hass, ihrer Gewalt und Millionen verfolgter und ermordeter Menschen hat der europäische Gedanke einen neuen Raum für Verständigung und Versöhnung geschaffen», betonte Kühnbaum-Schmidt. «Voller Dank erinnern wir uns in dieser Europawoche, dass wir seit 75 Jahren in Europa mit unseren Nachbarn in Frieden leben.»