Geschichte : Gedenken an Hans-Ulrich von Oertzen: Ein Mann des 20. Juli

In der Versöhnungskirche in Rattey (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ist am Samstag mit einem Gedenkgottesdienst an Hans-Ulrich von Oertzen (1915-1944) erinnert worden. Von Oertzen galt als enger Vertrauter des Hitler-Attentäters Graf von Stauffenberg. Er nahm sich kurz nach dem gescheiterten Attentat das Leben.

von dpa

20. Juli 2019, 13:32 Uhr

Sprengelbischof Hans-Jürgen Abromeit sagte in seiner Predigt: «Mit dem Attentat auf Hitler zeigte sich etwas von dem anderen Geist, der eben auch wirkmächtig in der Geschichte ist, auch wenn er im Juli 1944 noch nicht die Oberhand erhielt.» Die Männer des 20. Juli und die sie unterstützenden Frauen hätten ein Zeichen gesetzt, das weiterhin Verpflichtung sei. Völkisches Denken sei und bleibe unchristlich. «In Extremsituationen können kalkulierte Rechtsbrüche notwendig sein, um die Herrschaft des Rechts wieder aufzurichten.»

In der Versöhnungskirche in Rattey erinnert seit 1992 eine Tafel an den Offizier von Oertzen. Sie war 1992 vom damaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker eingeweiht worden und trägt die Worte «Im Aufstand gegen Hitler gab er sein Leben». Von Oertzen hatte seine Kindheit auf dem Gut seines Onkels in Rattey verbracht. An dem Gedenkgottesdienst am Samstag nahm auch Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) teil.