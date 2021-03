Kriminalität : Geburtstagsparty mit elf Leuten in Pasewalk aufgelöst

Die Polizei hat eine illegale Party mit elf Teilnehmern in Pasewalk (Vorpommern-Greifswald) aufgelöst.

Pasewalk | Wie eine Polizeisprecherin am Freitag erklärte, hatten sich die Frauen und Männer in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus versammelt, angeblich wegen eines Geburtstages. Nach Angaben von Nachbarn sollte die Party bereits seit fast 48 Stunden anhalten. Zudem roch es auf dem Flur nach Cannabis. In der Wohnung, die zu einem 18-Jährigen gehört, fand...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.