Hochschulen : Geburtstag der Uni Rostock: Fotogalerie mit Professorinnen

Im Hauptgebäude der Universität Rostock ist passend zum 600. Geburtstag der Hochschule eine Ausstellung allein mit Bildern aktueller Professorinnen eröffnet worden. Hintergrund ist, dass von den 600 Jahren Universitätsgeschichte mehr als 500 rein männlich geprägt waren, wie die Direktorin des Instituts für Medienforschung, Elizabeth Prommer, am Montag sagte. Als erste Professorin lehrte erst 1947 Lola Zahn an der Sozialwissenschaftlichen Fakultät. Die Frauenquote heute liegt laut Prommer bei 20 Prozent, was bundesweit einen der hinteren Plätze bedeutet.

von dpa

04. November 2019, 16:28 Uhr

Die 47 Professorinnenbilder ergänzen die historischen Professorenporträts im Konzilzimmer und in der Aula des Universitätshauptgebäudes und werden dort mindestens ein halbes Jahr hängen, wie Prommer sagte.