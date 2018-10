Brände : Gebäude brennt auf Usedom: Polizei vermutet Brandstiftung

von dpa

02. Oktober 2018, 05:31 Uhr

Die Polizei führt das Feuer in einem leerstehenden Gebäude in Karlshagen (Landkreis Vorpommern-Greifswald) auf der Insel Usedom auf Brandstiftung zurück. Das Haus auf einem ehemaligen Kasernengelände fing in der Nacht zu Dienstag Feuer, wie die Polizei am frühen Dienstagmorgen mitteilte. Als die Feuerwehr eintraf, stand das Gebäude den Angaben zufolge bereits in Flammen. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen.