Gesundheit : Gaststätten in MV schließen am Samstagabend

Das öffentliche Leben in MV wird weiter eingeschränkt. Jetzt werden die Restaurants und Kneipen geschlossen.

von dpa

21. März 2020, 08:24 Uhr

Die Gaststätten in Mecklenburg-Vorpommern müssen wegen der Corona-Krise am Samstagabend (18.00 Uhr) bis auf Weiteres schließen. Damit unternimmt die Landesregierung einen weiteren Schritt zur Reduzierung der sozialen Kontakte, um die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus zu verlangsamen. Den Gaststätten soll es nach Worten von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) aber erlaubt sein, Lieferdienste anzubieten.

Bis Freitagnachmittag waren im Nordosten 167 nachgewiesene Infektionen gemeldet worden. Das waren 34 mehr als einen Tag zuvor. Zehn Menschen liegen mit Covid-19, der vom Coronavirus ausgelösten Lungenkrankheit, im Krankenhaus.

Schwesig und Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) appellierten an die Menschen im Land, am Wochenende möglichst zu Hause zu bleiben. Noch im Nordosten verbliebene Touristen von außerhalb des Landes müssten endlich abreisen. Die Polizei kontrolliert nach Angaben des Innenministeriums an zehn Punkten im Land unerlaubten Reiseverkehr. Wer sich der Anordnung, das Bundesland zu verlassen, widersetzt, begehe eine Straftat, hatte Innenminister Lorenz Caffier (CDU) deutlich gemacht.

Am Sonntagabend wollen die Ministerpräsidenten der Länder mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) über den Erfolg der bisher verhängten Maßnahmen beraten. Erste Länder, wie Bayern und das Saarland, haben bereits eine Ausgangssperre verhängt. Die Bürger dort dürfen ihre Wohnungen nur noch aus triftigen Gründen verlassen. Schwesig sagte, für sie sei die Ausgangssperre «eines der letzten Mittel». Es sei aber nicht ausgeschlossen, wenn sich nicht alle an die bisher beschlossenen Maßnahmen hielten.