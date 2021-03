Gesundheit : Gastgewerbe, Handel und Schausteller protestieren in Rostock

Es ist eiskalt am Freitagmorgen auf dem Rostocker Neuen Markt. Und auch die Stimmung der Demonstranten ist auf dem Nullpunkt.

Rostock | Voller Verzweiflung haben am Freitag in Rostock rund 300 Gastwirte, Einzelhändler, Veranstalter oder auch Schausteller auf ihre Situation in der Corona-Pandemie aufmerksam gemacht. „Das Signal aus Schwerin, dass nicht einmal die Außengastronomie öffnen darf, ist an Nichtachtung einer ganzen Branche gegenüber nicht zu übertreffen“, sagte der Präsident ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.