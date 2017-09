Ausstellungen : Gastarbeiter-Thema und afrikanische Kunst in Schwerin

Von den rund 19 000 mosambikanischen Gastarbeitern in der DDR und dem heutigen Afrika erzählt die Ausstellung «Madgermanes - Mystery of foreign Affairs» (Die Deutschen - Geheimnis auswärtiger Beziehungen) ab Samstag in Schwerin. Im kommenden Jahr soll die Schau des Kunstvereins für Mecklenburg und Vorpommern in Schwerin dann in der mosambikanischen Hauptstadt Maputo präsentiert werden.