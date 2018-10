Brände : Gartenfeuer außer Kontrolle: Scheune abgebrannt

Ein Gartenfeuer ist in Stolpe bei Möllenbeck (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) am Montag außer Kontrolle geraten. Die Flammen erfassten die Balken einer alten Scheune auf dem Grundstück des 44 Jahre alten Besitzers, wie ein Polizeisprecher in Neubrandenburg erklärte. Mehr als 40 Feuerwehrleute mussten anrücken, um den Brand zu löschen und ein Übergreifen auf weitere Gebäude zu verhindern. Die Scheune sei nicht mehr zu retten gewesen.

von dpa

08. Oktober 2018, 22:23 Uhr

Der Landkreis prüfe nun auch, ob der 44-Jährige seine Gartenabfälle - wie sonst in der Region üblich - überhaupt verbrennen durfte. Verletzt wurde niemand.