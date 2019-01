Prozesse : Gartenbesitzer niedergestochen: Prozess gestartet

von dpa

31. Januar 2019, 11:59 Uhr

Weil er einen älteren Mann in einem Garten niedergestochen und lebensgefährlich verletzt haben soll, muss sich ein Tatverdächtiger seit Donnerstag am Amtsgericht Neubrandenburg verantworten. Dem polizeibekannten 39-jährigen Beschuldigten werden gefährliche Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte vorgeworfen. Er soll sein Opfer im August 2018 in einem Kleingarten in Neubrandenburg attackiert und den Geschädigten hilflos zurückgelassen haben. Er war geflüchtet und konnte erst mehrere Tage später gefasst werden. Das Motiv für die Tat war zunächst unklar. Das Opfer erlitt lebensbedrohliche Bauch- und Kopfverletzungen, überstand dies mit Notoperationen aber. Mit einem Urteil wird frühestens am 12. Februar gerechnet.