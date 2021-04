Brände : Gartenabfälle verbrannt: Böschungsbrand und Bahn-Sperrung

Ein Rentner aus dem Landkreis Rostock hat sich mit dem Verbrennen von Gartenabfällen viel Ärger eingehandelt.

Penzin | Wie die Bundespolizei Rostock am Donnerstag mitteilte, hatte der 82-Jährige in Penzin am Mittwoch ein Feuer angezündet, das einen Böschungsbrand an der Bahnstrecke Bad Kleinen-Bützow auslöste. Die Bahnstrecke zwischen Rostock und Schwerin musste wegen des Qualms und Löscharbeiten in beiden Richtungen knapp eine Stunde gesperrt werden. Auf rund 2000 Qu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.