Verteidigung : Gabriel besuchte Marinestützpunkt in Warnemünde

Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) hat am Freitag überraschend den Marinestützpunkt Warnemünde in Rostock besucht. Während seiner Sommerreise flog er gemeinsam mit Vertretern der Deutschen Marine in einem Marinehubschrauber über Warnemünde und die Ostsee und sprach mit Soldaten. Dann besichtigte er gemeinsam mit seiner Ehefrau und den beiden Kindern den Standort. Der Stützpunkt war wegen des maritimen Volksfestes Hanse Sail auch für Besucher geöffnet. Rostock ist Heimat des Marinekommandos, der obersten Führungsinstanz der Marine. Bereits am Vormittag hatte Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) unter anderem den Fliegerhorst Rostock-Laage besucht.

