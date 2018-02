Unfälle : Fußgängerinnen angefahren und schwer verletzt

In Mecklenburg-Vorpommern sind innerhalb weniger Stunden zwei Fußgängerinnen angefahren und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, sind eine 48 Jahre alte Frau in Parchim und eine 61 Jahre alte Passantin in Wolgast (Kreis Vorpommern-Greifswald) betroffen.

von dpa

06. Februar 2018, 11:40 Uhr

Die Fußgängerin in Parchim wurde am Dienstmorgen in einem Kreisverkehr von einem Auto erfasst. Der Fahrer blieb unverletzt, die Umstände sind noch unklar. Die 61-Jährige war am Montagabend auf einem Supermarktparkplatz in Wolgast von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Die 49 Jahre alte Autofahrerin habe bei der Einfahrt in eine Parkbucht die Passantin wohl übersehen.