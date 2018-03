Unfälle : Fußgängerin angefahren und schwer verletzt

von dpa

04. März 2018, 19:16 Uhr

Eine 78 Jahre alte Fußgängerin ist beim Überqueren der Straße in Hagenow (Ludwigslust-Parchim) angefahren und schwer verletzt worden. Eine Joggerin und ein anderer Autofahrer seien sofort zur Hilfe geeilt und hätten die Verletzte vorbildlich erstversorgt, teilte die Polizei mit. Die Frau hatte am Sonntagnachmittag ein Fahrrad geschoben und wollte eine Straße überqueren - dabei übersah sie offenbar das herannahende Auto. Der 76 Jahre alte Fahrer konnte nicht mehr bremsen oder ausweichen und erfasste die Frau mit seinem Wagen. Sie erlitt eine Kopfverletzung und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Schwerin gebracht.