Unfälle : Fußgänger von Auto erfasst und lebensbedrohlich verletzt

Ein 43-jähriger Fußgänger ist am Freitag in Grimmen (Vorpommern-Rügen) beim Überqueren der Straße von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der Mann sei mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Universitätsklinikum Greifswald gebracht worden, wie die Polizei in Stralsund mitteilte. Der 19-jährige Autofahrer blieb unverletzt. Zur Ermittlung der Unfallursache wurde das Auto sichergestellt. Der Sachschaden am Fahrzeug beläuft sich auf etwa 4000 Euro.

von dpa

09. Februar 2018, 11:48 Uhr