erstellt am 05.Nov.2017 | 09:52 Uhr

Ein 64 Jahre alter Fußgänger ist in Burow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Er wurde am Samstag von dem Wagen erfasst, der von einem Grundstück rückwärts auf die Straße fuhr, wie die Polizei weiter mitteilte. Ein Rettungswagen brachte den Mann in eine Klinik.