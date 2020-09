Unfälle : Fußgänger und Radfahrer bei Unfällen schwer verletzt

Bei Zusammenstößen mit Autos sind am Montag im Kreis Vorpommern-Greifswald ein Fußgänger und ein Radfahrer jeweils schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr am Morgen ein Transporter in der Innenstadt von Wolgast rückwärts. Der Fahrer übersah wohl einen Rentner, der die Straße gerade überqueren wollte. Der 70-Jährige sei mehrere Meter mitgeschleift worden, bevor der 32 Jahre alte Fahrer den Aufprall bemerkte. Ein Rettungshubschrauber brachte den Verletzten in eine Klinik.

von dpa

21. September 2020, 16:32 Uhr