Unfälle : Fußgänger stirbt bei Unfall im Landkreis Rostock

von dpa

13. Dezember 2019, 13:44 Uhr

Ein 36 Jahre alter Fußgänger ist bei einem Unfall im Landkreis Rostock ums Leben gekommen. Der Mann sei in der Nacht zu Freitag auf der Bundesstraße 108 von Thürkow Richtung Teterow unterwegs gewesen, als ihn ein in die gleiche Richtung fahrendes Auto erfasst habe, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Mann starb den Angaben zufolge noch an der Unfallstelle. Der 19 Jahre alte Autofahrer habe unter Schock gestanden und sei ins Krankenhaus gebracht worden. Wie es zu dem Unfall kam, war noch unklar.