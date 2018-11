Unfälle : Fußgänger mit Rollator von Auto erfasst: schwer verletzt

von dpa

27. November 2018, 19:14 Uhr

Ein Fußgänger mit einem Rollator ist am Dienstag in Neustrelitz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der Unfall passierte am frühen Dienstagabend, als der Mann die Fahrbahn überquerte. Am Steuer des Wagens habe eine 44 Jahre alte Frau gesessen, teilte die Polizei weiter mit. Der 56-Jährige wurde mit Kopfverletzungen ins Klinikum Neubrandenburg gebracht.