Prozesse : Fußgänger bei Raserei getötet: Anklage gegen Fahrer erhoben

Fünf Monate nach dem Tod eines Fußgängers bei einer Raserei in Neubrandenburg hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen den Autofahrer erhoben. Dem 20-Jährigen wird fahrlässige Tötung vorgeworfen, sagte Oberstaatsanwalt Gerd Zeisler am Montag in Neubrandenburg. Sein Wagen war damals mit einer Geschwindigkeit zwischen 83 und mehr als 100 Stundenkilometern im Stadtgebiet unterwegs, wie Gutachter ermittelten. Zeugen hatten auch von einem illegalen Autorennen gesprochen. «Dieser Verdacht besteht, das muss aber im Prozess geklärt werden», sagte der Behördensprecher.

von dpa

29. Januar 2018, 11:13 Uhr

Der Unfall hatte sich am Abend des 29. August 2017 auf einer vierspurigen Straße im Norden von Neubrandenburg ereignet. Das Opfer war 33 Jahre alt und starb noch am Unfallort. Der Beschuldigte habe sich bisher nicht zu den Vorwürfen geäußert. Ein anderer an dem Vorfall beteiligter Autofahrer soll geflohen sein.

Am Auto des Beschuldigten entstand durch den Aufprall laut Polizei ein Schaden von rund 12 000 Euro. Der Autofahrer selbst hatte einen Schock erlitten, war aber sonst unverletzt geblieben. Auf fahrlässige Tötung steht Geldstrafe oder eine mehrjährige Haftstrafe.