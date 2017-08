Parteien : Fußballfan Martin Schulz besucht Turnier

Schwerin/Parchim (dpa/mv) - Gut fünf Wochen vor der Bundestagswahl will SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz auch in Mecklenburg-Vorpommern die Werbetrommel für sich und seine Partei rühren. Der SPD-Bundeschef werde am Mittwoch kommender Woche einen Tag lang durch das Land touren, teilte SPD-Landesgeschäftsführerin Antje Butschkau in Schwerin mit. Zuletzt hatte Schulz Mecklenburg-Vorpommern im Mai besucht, um die damalige Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig (SPD) zu unterstützen, die im Nordosten auf Listenplatz eins der SPD zur Bundestagswahl antreten wollte. Wegen ihres Wechsels in das Amt der Ministerpräsidentin zog Schwesig ihre Kandidatur aber zurück.