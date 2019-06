Fußball : Fußball-Zweitligist Bielefeld verpflichtet Stürmer Soukou

von dpa

31. Mai 2019, 19:00 Uhr

Arminia Bielefeld hat Cebio Soukou verpflichtet. Wie der Fußball-Zweitligist am Freitag mitteilte, unterschrieb der Offensivspieler vom Drittligisten FC Hansa Rostock einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021. Der in Bochum geborene Stürmer mit beninischen Wurzeln wechselt ablösefrei nach Ostwestfalen. Für Benin bestritt der 26-Jährige bisher ein Länderspiel. «Cebio hat in Rostock und zuvor auch schon in Aue in der 2. Bundesliga seine Qualitäten auf dem Platz nachgewiesen. Gerade in der letzten Saison hat er einen großen Schritt nach vorne gemacht», sagte der Bielefelder Sport-Geschäftsführer Samir Arabi.