Fußball : Fußball-Landespokal startet ohne Hansa Rostock

Ohne Titelverteidiger FC Hansa Rostock geht der Landesfußball-Pokal von Mecklenburg-Vorpommern an diesem Wochenende in die erste Runde. Drittligist Hansa hat ein Freilos und spielt im DFB-Pokal in der ersten Hauptrunde am Montag (20.45 Uhr/ARD live) gegen den Bundesligisten Hertha BSC. Vorjahresfinalist MSV Pampow, der den Hanseaten im Mai im Finale in Neustrelitz mit 1:3 unterlegen war, gastiert am Samstag (14.00 Uhr) bei Einheit Crivitz.