Festspiele : Fulminantes Debüt der Sächsischen Staatskapelle

Picknick, Pferde und ein umjubeltes Sinfoniekonzert mit mehreren Zugaben: Mit den «Weltstars in Redefin» hat am Samstag im Landgestüt eine der spektakulärsten Konzertreihen der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern begonnen. Schon mittags öffnete das weitläufige Gelände des klassizistischen Gestüts bei Ludwigslust für ein Picknick unter alten Bäumen.

von dpa

15. Juli 2018, 10:42 Uhr

Am Nachmittag gab es eine Pferde-Show, ehe die Sächsische Staatskapelle Dresden ihr Debüt bei den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern mit Rachmaninows opulenter Sinfonie Nr. 2 gab. Rund 2000 Zuhörer füllten nach Angaben einer Festspiele-Sprecherin die Reithalle und applaudierten so lange, bis der Solist Christian Tetzlaff (Violine) und auch das Orchester Zugaben spielten.

Weitere Konzerte der Reihe «Weltstars in Redefin» gibt es am 12. August mit der Pianistin Hélène Grimaud und am 8. September mit dem diesjährigen Preisträger in Residence, dem Pianisten Kit Armstrong.