Wahlen : Für Eilige: Briefwahllokale öffnen am Montag

Eilige Wähler können schon vom kommenden Montag an ihre Stimme für die Europa-, Kreistags- und Kommunalwahlen abgeben. Dann öffnen bereits die Briefwahllokale, wie eine Sprecherin der Landeswahlleitung in Schwerin am Donnerstag sagte. In den Briefwahllokalen können die Wahlzettel gleich an Ort und Stelle ausgefüllt werden.

von dpa

02. Mai 2019, 14:15 Uhr

In Greifswald wird das Briefwahllokal im Bürgerschaftssaal des Rathauses eingerichtet, teilte die Stadtverwaltung mit. Das Interesse an der Briefwahl sei sehr hoch, in der Stadt seien bereits rund 1500 Anträge eingegangen. Wahlberechtigte können sich die Briefwahlunterlagen auch zuschicken lassen. Da die Stimmzettel für die drei Wahlen sehr umfangreich sind, können sich die Wähler in Greifswald die Muster zur besseren Orientierung bereits auf der Internetseite der Stadt anschauen. Mit diesem Angebot will die Stadt die Wartezeiten in den Wahllokalen verringern. Um die 43 Sitze in der Greifswalder Bürgerschaft bewerben sich 184 Kandidaten.

In Mecklenburg-Vorpommern streben nach Angaben der Landeswahlleitung 2401 Kandidaten in die sechs Kreistage und die Vertretungen der kreisfreien Städte Rostock und Schwerin. Damit gibt es für jeden der insgesamt 520 zu vergebenden Sitze im Durchschnitt fast fünf Bewerber. Die Wahlvorschläge zu den Kommunalwahlen werden von den kommunalen Wahlbehörden in den Kreisen und Gemeinden bekanntgegeben, etwa auf der Homepage oder in den Amtsblättern.