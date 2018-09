Landtag : Für besseren Handy-Empfang: Landtag für nationales Roaming

Der Landtag Mecklenburg-Vorpommerns dringt auf mehr Tempo bei der Beseitigung von Funklöchern im Mobilfunknetz. In seltener Einmütigkeit forderte das Parlament am Donnerstag die Landesregierung auf, sich auf Bundesebene für ein nationales Roaming einzusetzen und so die Empfangsbedingungen für Verbraucher zu verbessern. «Gerade in ländlichen Regionen schauen die Menschen sehr häufig in die Röhre, Firmen sind von der digitalen Revolution ausgeschlossen», sagte der CDU-Abgeordnete Wolfgang Waldmüller, auf dessen Initiative das Thema im Landtag zur Sprache kam.

von dpa

13. September 2018, 11:46 Uhr

Während im EU-Ausland Touristen inzwischen das dortige Netz ohne Aufpreis nutzen könnten, sei das für deutsche Handynutzer in der Heimat nicht möglich. Waldmüller votierte dafür, das EU-Modell auf Deutschland zu übertragen. Damit könnte die wechselseitige Nutzung der Sendemasten verschiedener Mobilfunkbetreiber möglich werden. «Nationales Roaming ist Erste Hilfe zur Selbsthilfe», betonte Waldmüller und verwies auf eine Bundesratsinitiative Sachsen-Anhalts dazu, die auch von Mecklenburg-Vorpommern unterstützt werden solle.

Infrastrukturminister Christian Pegel (SPD) kündigte noch für September Gespräche mit Vertretern der drei größten Mobilfunkanbieter an. Dabei werde es nicht nur darum gehen, eigene Sendemasten für Konkurrenten zu öffnen, sondern auch darum, «weiße Flecken» ohne jeglichen Empfang rasch und genau zu lokalisieren und zu beseitigen. Gemeinsames Ziel sei es, bis 2019 für 98 Prozent der Haushalte den Zugang zu den Funknetzen sicherzustellen.