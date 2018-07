Wasser : Fünf Wasserrohrbrüche in einer Nacht in Rostock

von dpa

12. Juli 2018, 08:28 Uhr

Gleich fünf Wasserrohrbrüche haben in der Nacht zu Donnerstag die Feuerwehr in Rostock beschäftigt. Es sei allerdings kein Zusammenhang zwischen ihnen erkennbar, wie ein Sprecher der Feuerwehr am Donnerstagmorgen mitteilte. Die Ursachen seien ebenfalls nicht bekannt. Ob das zeitgleiche Auftreten Zufall war, darüber könne zur Zeit nur gemutmaßt werden, sagte der Feuerwehrsprecher. Betroffen waren unter anderem die Rostocker Stadtteile Südstadt, Reutershagen und Dierkow. Bei allen Brüchen waren die Feuerwehr und das Unternehmen Nordwasser mit Wasserpumpen im Einsatz.