Unfälle : Fünf Verletzte bei Unfall auf A19: Sperrung Richtung Berlin

Nach einem Unfall mit fünf Verletzten ist die Autobahn 19 von Rostock nach Berlin in Höhe Krakow am See (Landkreis Rostock) am Sonntagabend gesperrt worden. Wie ein Polizeisprecher erklärte, hat sich ein Autofahrer aus Berlin nach einer Knallpanne vermutlich überschlagen. Von den Insassen, von denen noch keine Details bekannt seien, wurden zwei Menschen schwer und drei leicht verletzt.

von dpa

19. August 2018, 19:58 Uhr

Das Auto soll neben der Fahrbahn liegen. Die Fahrtrichtung nach Berlin sei im Rückreiseverkehr gesperrt worden. Die Unfallstelle liegt nicht weit von der Stelle entfernt, an der am Freitag ein Bus verunglückt war, wobei 22 Menschen verletzt worden waren.