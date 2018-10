Unfälle : Fünf Schwerverletzte bei Unfall auf der A19

von dpa

07. Oktober 2018, 12:08 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall auf der A19 zwischen den Anschlussstellen Linstow und Krakow am See sind am Sonntag fünf Menschen schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte sich am Morgen kurz hinter dem Rastplatz Bansower Forst in Richtung Rostock ein Auto überschlagen. Der Fahrer sei aufgrund von Unaufmerksamkeit auf regennasser Fahrbahn nach links geraten und zunächst gegen die Mittelschutzplanke geprallt. Schließlich sei der Wagen 30 Meter von der Fahrbahn entfernt auf dem Dach liegengeblieben. Der 21 Jahre alte Fahrer und die vier weiteren Insassen im Alter zwischen 19 und 27 Jahren kamen schwer verletzt in Krankenhäuser. Es waren drei Rettungshubschrauber, vier Rettungswagen und freiwillige Feuerwehren im Einsatz.