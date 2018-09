Gesellschaft : Fünf-Punkte-Plan soll Ehrenamtlern in Steuerfragen helfen

Gemeinnützige Vereine in Mecklenburg-Vorpommern können in grundsätzlichen Steuerfragen künftig mit mehr Hilfe der zuständigen Finanzämter rechnen. Finanzminister Mathias Brodkorb (SPD) stellte am Dienstag in Schwerin einen Fünf-Punkte-Plan vor, mit dem landesweit einheitliche Bewertungsmaßstäbe durchgesetzt und Bürokratie abgebaut werden sollen. So gebe es etwa bei strittigen Formulierungen in Satzungen nicht mehr nur Hinweise auf einzuhaltende Gesetze und Verordnungen, sondern verständliche Erläuterungen zu den Vorgaben und Formulierungshilfen.

von dpa

25. September 2018, 15:25 Uhr

«Wir wollen, dass die Vereine geltendes Recht einhalten, bei niedrigen bürokratischen Hürden. Denn der Staat ist all jenen dankbar, die durch ihre ehrenamtliche Tätigkeit vieles im gesellschaftlichen Leben am Laufen halten», betonte Brodkorb. Im Ergebnis der etwa einjährigen Dialogtour «Für ein buntes Vereinsleben» seien nicht nur Handlungsanleitungen für die zehn Finanzämter im Land entstanden, sondern auch ein umfassender Leitfaden für die Vereinsarbeit.