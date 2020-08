Gesundheit : Fünf neue Corona-Fälle in Mecklenburg-Vorpommern

In Mecklenburg-Vorpommern sind am Montag fünf weitere Corona-Fälle registriert worden. Damit ist die Zahl der landesweit nachgewiesenen Infektionen auf 944 gestiegen, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) mitteilte. Alle fünf Fälle wurden in Rostock registriert. Darunter waren auch die vier Kinder einer Familie, die sich offenbar bei einem Auslandsaufenthalt mit Sars-CoV-2 infiziert haben. Bei dem fünften Fall handelt es sich nach Angaben der Stadt um einen Rückkehrer aus der Ukraine, er sei nun ebenfalls in Quarantäne.

von dpa

10. August 2020, 16:24 Uhr