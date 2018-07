Notfälle : Fünf Kinder vor dem Ertrinken in der Ostsee gerettet

von dpa

19. Juli 2018, 17:30 Uhr

Rettungsschwimmer haben am Mittwoch fünf Kinder bei Graal-Müritz (Landkreis Rostock) vor dem Ertrinken in der Ostsee bewahrt. Die Sechs- bis Zehnjährigen waren trotz eines Badeverbots aufgrund des starken Windes ins Wasser gegangen, teilte die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) am Donnerstag mit. Unter den Kindern seien auch Nichtschwimmer mit Schwimmflügeln gewesen. Vier der Kinder waren den Angaben zufolge gegen Buhnen gedrückt worden und hatten sich an den hölzernen Wellenbrechern notdürftig über Wasser gehalten. Ein weiteres Kind war bereits aufs offene Wasser getrieben worden. Drei Rettungsschwimmer konnten es an Land bringen. «Die Eltern standen teilweise am Strand und mussten hilflos zusehen», sagte der DLRG-Wachführer André Rieckhoff.