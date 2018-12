Telekommunikation : Fünf Gemeinden erhalten EU-finanzierte Internet-Hotspots

Fünf Gemeinden in Mecklenburg-Vorpommern erhalten von der EU Geld für die Einrichtung freier WLAN-Hotspots im öffentlichen Raum. Bützow, Karlshagen, Parchim, Poppendorf und Zinnowitz hatten sich beim ersten Aufruf der Europäischen Kommission in diesem Jahr als erste im Land beworben. Die Förderung von jeweils 15 000 Euro wird nach den Windhundprinzip vergeben und sie ist heiß umkämpft, wie Landesdigitalisierungsminister Christian Pegel (SPD) am Mittwoch mitteilte.

von dpa

12. Dezember 2018, 15:16 Uhr

Um die 2800 Gutscheine gingen europaweit mehr als 13 000 Kommunen ins Rennen. Es standen insgesamt 42 Millionen Euro zur Verfügung. Davon erhielten Kommunen in Deutschland rund drei Millionen Euro. Jeder EU-Mitgliedstaat sollte mindestens 15 Gutscheine erhalten.

Pegel zufolge plant die EU-Kommission bis 2020 zwei weitere Förderaufrufe über zusammen rund 80 Millionen Euro. Pegel appellierte an die Kommunen: «Es lohnt sich, bei der Bewerbung schnell zu sein. Nutzen Sie die Gelegenheit, kostenloses WLAN in Ihren Zentren mit finanzieller Unterstützung aus Brüssel einzurichten.»

Mit Hilfe der Initiative sollen in bis zu 8000 Städten und Gemeinden der EU, in denen es bislang keine schnelle Internetversorgung gibt, sogenannte WLAN-Hotspots eingerichtet werden. Antragsberechtigt sind ausschließlich Kommunen.