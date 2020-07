Unfälle : Fünf Autos an Unfall beteiligt: Elf leichtverletzte Personen

Bei einem Unfall mit insgesamt fünf beteiligten Fahrzeugen sind am Samstag bei Mesekenhagen (Landkreis Vorpommern-Greifswald) insgesamt elf Menschen verletzt worden. Ein 42-Jähriger war auf der B105 kurz vor der Abfahrt zur Insel Riems in Richtung Greifswald mit seinem Auto aus bisher ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten und dort frontal mit dem Wagen eines 30-Jährigen zusammengeprallt, wie die Polizei mitteilte. Bei der Kollision wurden drei weitere Fahrzeuge in Mitleidenschaft gezogen.

von dpa

26. Juli 2020, 08:46 Uhr